В России на военных учениях планируют испытать первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России первый образец новейшего танка Т-90М "Прорыв", который оборудован дополнительным комплектом оптико-электронной системы, планируется испытать во время военных учений.

- На международном форуме "Армия-2021" на статичной площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М "Прорыв" с допкомплектом оптико-электронной системы. Это был один из первых образцов, который в скором времени впервые пройдет апробацию, - рассказала ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Также отмечается, что после проведения испытаний будет принято решение о возможности серийных поставок данной модели танка в российские войска. Однако агентство отмечает, что пока официального подтверждения такой информации нет.

Ране сообщалось, что 23 августа в подмосковном парке «Патриот» начал работу военно-технический форум «Армия-2021». Российские военные и их зарубежные коллеги из 97 стран приступили к ознакомились с новинками оборонной промышленности. В церемонии открытия форума принял участие президент России Владимир Путин, который отметил, что России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам.