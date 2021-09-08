В Госдепе заявили об обеспокоенности назначением некоторых лиц в правительстве Афганистана Фото: REUTERS

Вашингтон обеспокоен назначением некоторых лиц на должности во временном правительстве Афганистана, которое было сформировано радикальным движением «Талибан»*. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами «Талибана» или их близкими соратниками, и в нем нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В Госдепе отметили, что судить о талибах* будут «по их действиям, а не по словам», но добавили, что сегодня кабмин полностью состоит из талибов* или их близких союзников и не включает женщин, а афганский народ «заслуживает инклюзивного правительства», а также сообщили о намерении добиваться от представителей движения выполнения обязательств по обеспечению вылета иностранных граждан из Афганистана.

Напомним, ранее женщины в Кабуле пытались провести акцию с требованиями защиты своих прав и представительства в новом правительстве Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая группировка