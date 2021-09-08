Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло семи

Утром 8 сентября в Ногинске произошел взрыв бытового газа. Фото: Прокуратура Московской области.

Число пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске достигло семи, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, в больницах находятся пятеро из них. Остальным госпитализация не потребовалась.

По уточненной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, из дома эвакуировали 173 человек. Взрывом повреждено пять квартир.

Как ранее писал сайт kp.ru, хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме по адресу: Московская область, городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а произошел 8 сентября около 06:55. В результате частично обрушились стены и перекрытия со второго по пятый этаж.

По факту ЧП правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Представители Следственного комитета выявили признаки оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.