СК возбудил уголовное дело после взрыва в Ногинске

Фото: ГУ МЧС по Московской области/РИА Новости

По факту взрыва в жилом доме в Ногинске правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственные органы выявили признаки оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По информации правоохранителей, под завалами могут находиться еще люди. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Как писал сайт kp.ru, хлопок газовоздушной смеси произошел 8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье, в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после этого не произошло, но обрушились квартиры второго и четвертого этажей.

Сотрудники экстренных служб спасли трех человек, в том числе двух детей. К спасательным работам привлекли более 60 человек и 24 единицы техники. Оценить масштабы разрушений можно на видеозаписи, которая попала в Сеть.