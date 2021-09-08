Видео момента взрыва газа в многоэтажке в Ногинске появилось в сети

На видео попал момент взрыва в многоэтажке в Ногинске. Фото: Кадр видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на запись камеры видеонаблюдения. Она направлена на парковку, поэтому сам дом в кадре не полностью – только его часть.

Тем не менее, хорошо видно, как во время инцидента припаркованные поблизости машины накрывает волна пыли и обломков.

Крупный кусок фасада падает совсем рядом с ближайшей машиной. Также отчетливо заметна яркая вспышка. Последующего возгорания не произошло.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв случился ранним утром 8 сентября. В результате частично обрушились стены и перекрытия. По последней информации, пострадали семь человек, в том числе дети. Пятеро из них госпитализированы.

По факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Местные жители рассказали, что взрывная волна повыбивала окна в 50 метрах вокруг.