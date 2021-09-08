Кремль: переговоров между Россией и новым правительством Афганистана пока не планируется

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоров между Москвой и новым правительством Афганистана на сегодняшний день не планируется. Такое заявление в среду, 8 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Москва продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в республике после объявления состава нового кабмина.

«Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка», - сказал представитель Кремля, но не стал комментировать, какие условия будут влиять на российскую позицию.

Напомним, накануне, в Госдепе заявили об обеспокоенности назначением некоторых лиц в правительстве Афганистана, указав и на отсутствие женщин в новом кабмине. Кроме того, в США сообщили о намерении добиваться от представителей движения выполнения обязательств по обеспечению вылета иностранных граждан из республики.

Тем временем МИД Китая заявил, что готов к диалогу с новым правительством Афганистана. Дипломаты выражают надежду, что новая власть окажет противодействие терроризму.