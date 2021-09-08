Песков: Путин не обсуждает с Лукашенко вопрос признания Крыма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не поднимает тему признания Крыма на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает, - заявил Песков. - Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает".

Как ранее писал сайт kp.ru, Лукашенко пообещал признать Крым частью России "когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты". Лукашенко также отметил, что пойдет на этот шаг, несмотря на то что его "многое связывает".

Кроме того, в Минске была презентована общественная кампания "Признай Крым!". Ее инициатором стал оргкомитет по созданию Республиканского общественного объединения "Гражданское согласие".