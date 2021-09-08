Евгений Зиничев погиб, спасая рухнувшего с обрыва оператора

Гибель главы МЧС России прокомментировала Маргарита Симоньян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая сорвавшегося в воду оператора, рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду, - написала Симоньян. - Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень".

Позже она добавила, что оператор, к сожалению, тоже погиб.

Зиничеву было 55 лет. В Норильске он находился на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны.

Как ранее писал сайт kp.ru, президенту России Владимиру Путину сразу доложили о гибели Евгения Зиничева.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В мае 2018 года назначен главой МЧС России. 21 декабря 2020 года ему присвоили звание генерал армии.