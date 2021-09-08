Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева

Евгений Зиничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Такое заявления в среду, 8 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнуют в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата. Президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра», - приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Как писал сайт kp.ru, 8 сентября, в МЧС РФ сообщили, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. В этот момент министр находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.

Напомним, ранее в рамках своего рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части, а позже должен был лично проконтролировать выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.