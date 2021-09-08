Кашин предложил назвать одну из улиц Калининграда в честь погибшего Евгения Зиничева

Евгений Зиничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Олег Кашин предложил назвать одну из улиц Калининграда в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, который в 2016 году на протяжении нескольких месяцев занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.

«Самое время назвать именем Зиничева улицу в Калининграде. Ленинский проспект напрашивается», - отметил журналист, являющийся уроженцем Калининграда.

Напомним, 8 сентября, в МЧС РФ заявили, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, позже в ведомстве, что речь идет об известном кинорежиссёре. В этот момент министр находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.

Напомним, ранее в рамках своего рабочего визита в Красноярский край Зиничев вместе с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части, а позже должен был лично провести контроль выполнения подразделениями учебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.