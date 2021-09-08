Губернатор Подмосковья рассказал о выплатах жильцам после взрыва в Ногинске

Жильцы квартир, поврежденных в результате взрыва газа в Ногинске, получат компенсации в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Фото: REUTERS

Жильцы квартир, поврежденных в результате взрыва газа в Ногинске, получат компенсации в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом глава Московской области Андрей Воробьев сообщает в своем телеграм-канале.

Больше всего полагается одиноким жильцам – до 50 тысяч рублей. Для остальных компенсация составит 30 тысяч. Компенсируют ущерб и владельцам транспорта, который оказался на парковке поблизости в момент взрыва.

"Все машины, которые пострадали мы отремонтируем. Заниматься ремонтом и организацией будет глава района, а я буду помогать", - отметил Воробьев.

Он также пообещал оказать поддержку жильцам подъезда, где произошло обрушение. В частности, администрация оплатит издержки на аренду жилья, заверил губернатор.

Как писал сайт kp.ru, взрыв газовоздушной смеси произошел 8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье, в Ногинске на улице 28 июня. По предварительной информации, погибли два человека. Следственные органы возбудили уголовное дело.