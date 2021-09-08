Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ногинске Фото: скриншот

В среду, 8 сентября, произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Погибшие - женщина и мужчина», - сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная, утонив также, что пятеро пострадали.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после взрыва не было, но в результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС России уточнили, что по факту произошедшего произошло обрушение перекрытий и части внешней стены, а также были повреждены пять квартир.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее в МЧС России сообщили о спасении трех человек, в том числе двух детей, позже стало известно о спасении маленькой девочки, но вместе с тем стало известно о пострадавших. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что из девятиэтажки эвакуировали свыше 170 человек.