Жильцов взорвавшегося дома в Ногинске отвезли на турбазу Фото: Александр РОГОЗА

Жильцов разрушенного дома в Ногинске, в котором взорвался газ, отправили на турбазу. Их разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково. Т ам подготовлены места для 120 человек.

Жители первого подъезда перед отправлением смогли вернуться домой за личными вещами.

9 сентября зайти в дом разрешат жильцам второго подъезда.

Пока судьба дома не решена, не исключено, что его могут восстановить. Все будет зависеть от результатов экспертизы.

Окончательное заключение сделают после обследования диагностическим комплексом «Струна», сообщает телеканал "360".

Если по итогам обследования будет признано безопасным полное восстановление здания, то дом восстановят, проведут ремонт в пострадавших квартирах. Жильцам выплатят компенсации от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от степени повреждения жилплощади, сообщает ФАН.

Взрыв в панельном доме произошел на третьем этаже, частично обрушились перекрытия в квартире на четвертом этаже.

Изначально сообщалось о двух пострадавших, но уже вечером 8 сентября стало известно, что под завалами найден третий погибший. Девять человек пострадали.

Уничтожены пять квартир. Побиты сотни оконных стекол, в том числе в доме напротив. До него по меньше мере 50 метров. Повыбивало рамы даже в квартирах на последних этажах. Взрывной волной убило несколько голубей и воробьев.