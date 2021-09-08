Под завалами дома в Ногинске ищут двух студенток: «Их телефоны не отвечают с момента взрыва»

Еще пять жителей дома считаются пропавшими без вести Фото: Александр РОГОЗА

Как ранее сообщал сайт kp.ru, под завалами взорвавшегося в подмосковном Ногинске дома могут оставаться пять человек. Напомним, рано утром 8 сентября взорвалась девятиэтажки на улице 28 июня (по предварительной версии, рванул бытовой газ). 17 человек пострадали. Из-под завалов достали тела уже двух погибших.

Еще пять жителей дома считаются пропавшими без вести.

Как стало известно kp.ru, в этом списке числятся две подруги - 21-летняя Ксения Казарова и 20-летняя Анастасия Иванова. Девушки вместе учились в колледже и снимали квартиру на первом этаже взрывавшегося дома.

Под завалами дома в Ногинске ищут двух студенток Фото: Александр РОГОЗА

- С самого утра у полицейского оцепления находятся родные и знакомые девушек.

- Их телефоны не отвечают с момента взрыва, - рассказала kp.ru одна из подруг девушек. - Аппараты то появляются в сети, то исчезают. Мы, конечно, надеемся, что они могли не быть дома в это утро. Или даже если было дома, все-таки живы, просто не могут добраться до телефона, чтобы ответить. Надеемся, что спасатели сейчас разберут завалы и достанут девчонок живыми.

Фото: Александр РОГОЗА

Тем временем на площадке зажгли фонари. Спасатели собираются продолжать работу и ночью.

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