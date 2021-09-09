Прощание с Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится в Москве в пятницу, 10 сентября, а похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.

«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге», - приводит ТАСС сообщение своего источника.

Напомним, в минувшую среду, 8 сентября, в МЧС РФ сообщили о трагической гибели Зиничева при исполнении служебного долга. Как рассказали в ведомстве, министр погиб, спасая жизнь человека, позже в министерстве уточнили, что речь идет об известном кинорежиссёре. В этот момент глава МЧС РФ находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.

Как писал сайт kp.ru, ранее в рамках своего рабочего визита в Красноярский край министр вместе с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части, а позже он должен был лично провести контроль выполнения подразделениями учебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.