Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно

Евгений Зиничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 9 сентября, российский президент Владимир Путин присвоил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

«Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, в минувшую среду, 8 сентября, в МЧС РФ рассказали о трагической гибели Зиничева при исполнении служебного долга. Как сообщили в ведомстве, министр погиб, спасая жизнь человека, позже уточнили, что речь идет об известном кинорежиссёре. В этот день глава МЧС РФ находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.

Как писал сайт kp.ru, прощание с Зиничевым состоится в Москве в пятницу, 10 сентября, а похоронят главу ведомства в тот же день в Санкт-Петербурге.