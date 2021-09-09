Life: Число погибших при взрыве в Ногинске выросло до семи Фото: скриншот

Спасатели, работающие на месте взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, обнаружили под завалами тела двух девушек, судьба которых до настоящего момента была неизвестна. Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до семи.

Как передает Лайф со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели обнаружили из-под завалов двух девушек в возрасте 20 и 21 года. Их нашли под плитами в районе подвала, но в настоявший момент извлечь тела на поверхность невозможно, поскольку существует угроза обрушения части дома.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня в минувшую среду, 9 сентября. Пожара после взрыва не было, однако в результате происшествия произошло обрушение перекрытий и части внешней стены, а также были повреждены пять квартир. Жильцов дома временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково.