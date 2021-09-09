Минюст Украины предложил размещать афганских беженцев в тюрьмах Фото: REUTERS

Министерство юстиции Украины предлагает размещать афганских беженцев в зданиях Черниговской и Кременчугской колоний. Об этом сообщила помощник главы ведомства Елена Высоцкая.

Помощник министра отметила, что ранее глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил размещать афганских граждан в пустующих тюрьмах. Как уточнила Высоцкая, предложенные колонии недавно были закрыты и на сегодняшний день не являются действующими.

«Это говорит о том, что в них теоретически намного дешевле возобновить жизнедеятельность. Возобновить системы отопления, водоснабжения и так далее. Поэтому предложили именно их. Идет диалог, но еще нет окончательного решения», - сказала помощник министра, отметив готовность ведомства помочь в этом вопросе.

Напомним, ранее в Европарламенте сообщили, что ни одна страна Европейского союза не согласилась принимать беженцев из Афганистана в массовом порядке. В то же время в государственной миграционной службе страны Украины заявили о готовности незалежной принять афганских беженцев, но заявили, что их разместят тюрьмах неподалеку от Киева.