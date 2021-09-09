Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего после взрыва в Ногинске Фото: скриншот

Спасатели, работающие на месте взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, извлекли из-под завалов тело шестого погибшего. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:34 [мск] извлекли девушку из-под завалов», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее спасатели обнаружили тела еще двух погибших девушек, и таким образом число жертв взрыва увеличилось до семи. Однако тела нашли под плитами в районе подвала и не могли извлечь на поверхность, поскольку существовала угроза обрушения части дома.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске в минувшую среду, 9 сентября. Пожара после хлопка газа не было, однако в результате мощного взрыва произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, а также были повреждены пять квартир. Жильцов дома временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково.