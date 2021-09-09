В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре в ковидном госпитале

Власти Северной Македонии объявили трехдневный траур Фото: REUTERS

Власти Северной Македонии объявили трехдневный траур по жертвам пожара, охватившего ковидный госпиталь в городе Тетово. Об этом сообщает пресс-служба правительства государства.

Национальный флаг будет приспущен в четверг, пятницу и субботу (с 9 по 11 сентября). В эти дни населению рекомендовали отложить развлекательные мероприятия.

"Правительство обращается ко всем заинтересованным сторонам сообщества с просьбой отложить на эти три дня все публичные и частные торжества, вечеринки, культурно-художественные и спортивные мероприятия, вечеринки и другие виды рекламных акций", - говорится в тексте сообщения.

Как ранее писал сайт kp.ru, пожар начался вечером в среду, 8 сентября. В тушении огня задействовали около 30 пожарных и семь единиц техники. В результате возгорания погибли не меньше 14 человек, еще порядка 20 пострадали. Их госпитализировали в больницу в Скопье.