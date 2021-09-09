Цена газа в Европе достигла рекордных 685 долларов за тысячу кубометров Фото: Shutterstock

Цена газа на рынках Европы достигла в четверг, 9 сентября, возросла до рекордных 685 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигал 690 долларов за тысячу кубометров. Рост цены на газ на европейских рынках за день составил около 1,7%.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе стоимость газа в Европе впервые превысила 650 долларов за тысячу кубов.

Октябрьские фьючерсы показали первый рекорд в конце августа 2021 года – цена газа тогда впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Сайт kp.ru писал, почему подскочили цены, можно ли назвать их по-настоящему рекордными, как это повлияет на Европу и скажется ли на России.

Ранее стоимость газа вновь выросла после новостей о решении «Газпрома» забронировать 4,3% дополнительных мощностей по транзиту через Украину в сентябре текущего года.