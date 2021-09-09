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Общество9 сентября 2021 17:25

Вышел трейлер фильма "Матрица 4"

Премьера намечена на конец 2021
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фантастического фильма из киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение". Премьера фильма намечена конец 2021 года.

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фантастического фильма из киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение". Премьера фильма намечена конец 2021 года.

Фото: кадр из фильма

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фантастического фильма из киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение". Премьера фильма намечена конец 2021 года.

Фильм поставила Лана Вачовски. В него вернулись Киану Ривз(Нео) и Кэрри-Энн Мосс(Тринити).Также в фильме появятся: Нил Патрик Хэррис, Яхья Абдул-Марина II, Джессика Хенвик и Джонатан Грофф.

По сюжету картины машинам удалось спасти и заморозить Нео и Тринити. Через 60 лет их разморозили, стерли память и отправили жить в перезагруженную Матрицу. Морфиус мертв, но в фильме покажут его цифровую копию.

Компания Warner Bros. Pictures создала специальный сайт для поклонников фильма. Пользователям ресурса предлагают выбрать одну из таблеток. После этого на экране появляются два интерактивных тизера к фильму.

Первый фильм «Матрица» вышел на экраны США 31 марта 1999 года и положил начало кинотрилогии, а также серии комиксов и компьютерным играм. Фильм рассказывает о будущем, в котором реальность создана «разумными машинами», цель которых - подчинить и усмирить человеческое население.

Фильм собрал 171 миллионов долларов в США, в других странах — 292 миллионов долларов. Общая сумма кассовых сборов составила более 465 миллионов долларов во всём мире.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, чего ждать от продолжения легендарной трилогии.

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The Matrix Resurrections Official Trailer 1
The Matrix Resurrections Official Trailer 1