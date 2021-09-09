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Общество9 сентября 2021 17:20

Юрист Илья Ремесло предупредил об утечке данных пользователей приложения «Умное голосование»

Создатель сервиса Алексей Навальный сам предусмотрел передачу данных третьей стороне, отметил общественник
Абдулла ШАКИРОВ
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Пользователей приложения «Умное голосование» предупредили об утечке данных

Пользователей приложения «Умное голосование» предупредили об утечке данных

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Личные данные пользователей приложения «Умное голосование» могут быть переданы третьей стороне, о чем прямо указывается в разделе «Политика конфиденциальности» сервиса, сообщил юрист Илья Ремесло.

Как рассказал член Общественной палаты в беседе с РИА Новости, это положение было предусмотрено блогером Алексеем Навальным, который является формальным создателем «Умного голосования». Ремесло отметил, что таким образом Навальный официально признается перед своими сторонниками в возможности утечки персональных данных.

По словам юриста, приложение «Умное голосование» в принципе не предусматривает анонимность, поскольку для его скачки необходимо иметь аккаунт Google или Apple с привязанным к нему номером телефона. То есть скачивая приложение, пользователь «засвечивается» и перед мобильным оператором, и перед владельцем платформ.

Ремесло напомнил, что «Умное голосование» может быть заблокировано Роскомнадзором как приложение, связанное с запрещенной в России организацией «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Пользователь может скачать его, «но толку от этого никакого – оно просто не будет функционировать», предупредил юрист.

Сайт kp.ru писал, как беглый директор ФБК* Иван Жданов старается уверить сторонников в том, что приложение «Умное голосование» можно использовать, не опасаясь утечки данных.

*Запрещенная в России организация