Эпидемиолог: Интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять 30 дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между прививкой от гриппа и вакцинацией от гриппа, либо ревакцинацией должно пройти 30 дней. Об этом сообщил РИА "Новости" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эпидемиолог отмечает, что прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя.

Горелов рассказал, что оптимальный срок для вакцинации от гриппа с сентября по ноябрь, до наступления сезонной вирусной инфекции.

Совсем недавно эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проконсультировали читателей сайта kp.ru, при каких условиях нельзя делать прививку от коронавируса.

Специалисты объяснили, что отёк Квинке является абсолютным противопоказанием к вакцинации. А прием антибиотиков не окажет влияния на выработку иммунитета против COVID-19 после прививки.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России полностью привились от коронавируса 39 миллионов россиян. Еще 46 миллионов граждан России привились первым компонентом вакцины.