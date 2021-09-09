Новый пакет интеграционных документов России и Белоруссии планируется одобрить 10 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет интеграционных документов Союзного государства планируется одобрить на заседании Совета министров 10 сентября 2021, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Ожидается, что будут одобрены в частности проект Декрета Высшего Государственного Совета. Все документы после этого будут направлены на утверждение лидерам России и Белоруссии. Глава российского правительства напомнил, что Москва и Минск проделали немалую работу по интеграции, например, согласовали основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы и все 28 союзных программ.

Напомним, в четверг, 9 сентября, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов. Он отметил, что лидеры двух стран затронут ситуацию в Афганистане, однако главной темой обсуждения станут отношения Москвы и Минска.

Как писал сайт kp.ru, на встрече с Путиным белорусский президент заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре 2021 на заседании Госсовета Белоруссии.