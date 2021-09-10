Блинкен рассказал о контактах США с талибами* в Дохе

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в четверг, 9 сентября, из Кабула вылетел чартерный рейс компании Qatar Airways с американцами и гражданами других стран, а также рассказал о контактах с талибами* в Дохе американской делегации во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Он отметил, что главная тема переговоров – вопросы эвакуации.

«Мы приветствуем действия талибов* по содействию этому рейсу в рамках их обязательства позволять тем, кто имеет проездные документы и хочет уехать, сделать это. Наша команда в Дохе, а также спецпредставитель Залмай Халилзад в последние дни поддерживают регулярные контакты с официальными лицами из «Талибана»*, и мы подчеркиваем, что подобные дополнительные шаги будут также положительно восприняты международным сообществом», - приводит слова Блинкена ТАСС.

Глава госдепа добавил, что американские дипломаты готовы помочь всем, кто хочет выехать из Афганистана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил об окончании войны Соединенных Штатов в Афганистане.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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