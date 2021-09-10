Российские космонавты завершили третий выход в открытый космос

Российские космонавты работали в открытом космосе больше семи часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе, проведя за бортом Международной космической станции (МКС) 7 часов 20 минут – почти на час (54 минуты) дольше, чем было запланировано. Трансляцию выхода в открытый космос ведет на своем сайте «Роскосмос».

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе, проведя за бортом Международной космической станции (МКС) 7 часов 20 минут – почти на час (54 минуты) дольше, чем было запланировано. Трансляцию выхода в открытый космос ведет на своем сайте «Роскосмос».

За время работы российские космонавты выполнили все основные задачи, а также завершили дела, которые им не удалось закончить в прошлый раз: подключили кабель локальной сети Ethernet, проложенный от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», а также проложили два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс» между модулями «Звезда» и «Наука».

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что космонавтам во время работ в открытом космосе предстоит завершить подключение к Интернету, соединить интерфейсы «Науки» и «Звезды» и смонтировать установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента «Биориск-МСН».