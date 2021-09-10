В Испании задержали экс-главу разведки Венесуэлы

Экс-глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанская полиция задержала в Мадриде бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который находился в розыске с 2019 года. Об этом Национальная полиция Испании сообщила на своей странице в Twitter.

Уточняется, что Карвахаль, «скрывающийся от правосудия и разыскиваемый для экстрадиции в США», был задержан вечером в четверг, 9 сентября.

По данным испанских правоохранительных органов, экс-глава венесуэльской разведки и соратник покойного лидера Боливарианской Уго Чавеса «жил совершенно уединенно, не выходил на улицу и не выглядывал в окно и всегда находился под защитой доверенных лиц».

Напомним, как писал сайт kp.ru, американская генпрокуратура подозревает Уго Карвахаля по кличке «Цыпленок» в причастности к так называемому наркотерроризму, сговоре с экстремистской организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и попытках «наводнить США кокаином».

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