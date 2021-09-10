Силы сопротивления сообщили, что талибы* проводят этническую чистку в Панджшере

Талибы* проводят этническую чистку в Панджшере Фото: REUTERS

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари сообщил, что боевики радикального движения "Талибан"* изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также якобы проводят этнические чистки.

- Талибы* изгнали тысячи людей из Панджшира. Они проводят этническую чистку, а мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию. Мы призываем международное сообщество остановить эти военные преступления, — написал Назари у себя в Twitter.

Ранее Али Назари сообщил, что под контролем Фронта сопротивления находится 60–65 территории афганской провинции Панджшер. Он отметил, что полное освобождение провинции состоится в ближайшее время. По словам Назари, в столкновениях с силами сопротивления талибы* понесли "тяжелые потери".

До этого талибы* осквернили мавзолей "Панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда, который является отцом нынешнего лидера Фронта национального сопротивления (ФНС) Али Маисама Назари. Об этом рассказал бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер.

*Запрещенная в России террористическая организация