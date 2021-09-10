Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС РФ Зиничевым

Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с трагически погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

Траурное мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Похороны Зиничева состоятся 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены его родители.

Также церемонию прощания посещали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

До этого мероприятие посетил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр возложил букет красных роз к зданию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям на улице Ватутина, где проходит церемония.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.