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Общество10 сентября 2021 11:10

Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС РФ Зиничевым

Траурное мероприятие также посещали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко и запред Совбеза Дмитрий Медведев
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с трагически погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

Траурное мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Похороны Зиничева состоятся 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены его родители.

Также церемонию прощания посещали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

До этого мероприятие посетил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр возложил букет красных роз к зданию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям на улице Ватутина, где проходит церемония.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.

Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым