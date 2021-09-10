Акции памяти о главе МЧС РФ Евгении Зиничеве пройдут по всей России 10 сентября 2021 года

Акции памяти о главе МЧС РФ Евгении Зиничеве пройдут по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Акции памяти о трагически погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве пройдут по всей стране 10 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.

Церемонию прощания с Зиничевым посетили глава государства Владимир Путин, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.