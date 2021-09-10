Цена на газ в Европе достигла 707 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в пятницу, 10 сентября, достигла 707 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Напомним, днем ранее, 9 сентября, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии (ЕК). По его словам, цена российского голубого топлива по долгосрочным контрактам привязана к нефти, поэтому ее колебания происходят «более мягко», чем на свободном рынке.

Ранее стоимость газа выросла после новостей о решении «Газпрома» забронировать 4,3 процента дополнительных мощностей по транзиту через Украину в сентябре текущего года. Сайт kp.ru писал, почему подскочили цены, можно ли назвать их по-настоящему рекордными, как это повлияет на Европу и скажется ли на России.