Аналитик: после повышения ключевой ставки ЦБ цены на жилье упадут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил, как повышение ключевой ставки ЦБ отразится на ипотечном кредитовании. Это неизменно приведет к росту процентов по ипотечным кредитам, говорит аналитик. Вслед за процентами по ипотечным кредитам пойдут вверх проценты по потребительским.

- Ждать падения ставок по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы бессмысленно. Скорее наоборот, они вырастут примерно на 0,5%. А вот стоимость жилье немного упадет, так как будет падать спрос. К концу года цена за квадратный метр может упасть, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Обратная сторона – ужесточение снизит риски образования «мыльных пузырей» на первичном рынке. Порядка 90-95% нового жилья в России покупается с привлечением ипотеки.

- Цены на квадратный метр упадут, но несущественно, всего на 5-10%. Но застройщики вряд ли решатся показывать понижение сразу, они будут давать его под видом скидок, - рассуждает Ракута.

Согласно его прогнозам, в среднем же метр в ближайшие месяцы будет стоить порядка 230 тысяч рублей.

Центробанк снова повысил ключевую ставку. На этот раз до 6,75% годовых. Такое решение было ожидаемым. Большинство аналитиков прогнозировали именно такой шаг — на четверть процентного пункта.