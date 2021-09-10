Белый дом: Байден и Си Цзиньпин обсудили происхождение коронавируса

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 10 сентября, рассказала о вчерашнем телефонном разговоре своего шефа Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Она сообщила, что беседа глав двух государств длилась около полутора часов.

«Разговор продолжался примерно 90 минут», - сказала она.

Псаки отметила, что президент США и председатель КНР обсудили многие актуальные вопросы – от глобального потепления до прав человека. При этом Байден, по ее словам, «не избегал областей, где есть несогласие», но воздержался от чтения нотаций и высокомерия в беседе с Си Цзиньпином: «тон не был поучительным или снисходительным, он был уважительным».

Собеседники затронули и тему коронавируса, в том числе его происхождения. Говоря об этом, Джен Псаки подчеркнула, что понимание причин возникновения пандемии является «одной из основных забот» нынешней вашингтонской администрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Байден убежден, что Китай скрывает «критически важную» информацию о происхождении коронавируса. Глава Белого дома пообещал добиться от Пекина ответов на вопросы Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»

МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).