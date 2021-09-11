Пентагон продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле

Кресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон продолжает оценивать последствия удара беспилотника по машине с предполагаемыми террористами в Кабуле 29 августа, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

По его словам, ситуацию анализирует Центральное командование (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил, и не нужно «опережать публикацию этого анализа».

«Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», - заявил Кирби.

Официальный представитель Пентагона подчеркнул, что авиаудар был нанесен на основании надежных данных разведки

«Мы по-прежнему считаем, что он предотвратил непосредственную угрозу аэропорту, нашим мужчинам и женщинам, которые все еще несли службу в аэропорту», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным источников телеканала CNN, в результате нанесенного американским беспилотником удара погибли девять человек, в том числе шестеро детей, младшим из которых было по два года. Все жертвы – члены одной семьи.