Пентагон продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле

Кресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пентагон продолжает оценивать последствия удара беспилотника по машине с предполагаемыми террористами в Кабуле 29 августа, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.
По его словам, ситуацию анализирует Центральное командование (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил, и не нужно «опережать публикацию этого анализа».
«Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», - заявил Кирби.
Официальный представитель Пентагона подчеркнул, что авиаудар был нанесен на основании надежных данных разведки
«Мы по-прежнему считаем, что он предотвратил непосредственную угрозу аэропорту, нашим мужчинам и женщинам, которые все еще несли службу в аэропорту», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным источников телеканала CNN, в результате нанесенного американским беспилотником удара погибли девять человек, в том числе шестеро детей, младшим из которых было по два года. Все жертвы – члены одной семьи.