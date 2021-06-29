Нидерланды обвинили самолеты России в "имитации атак" на фрегат в Чёрном море. Что произошло на самом деле

Похоже, в НАТО дали команду хотя бы задним числом организовать информационную атаку на российских летчиков.

После провокационного вторжения эсминца Великобританции "Defender" (23 июня) в территориальные воды России и обнаружения в заплеванной лондонской урне секретных документов, подтверждающих планирование этой акции, некоторые союзники англичан по НАТО явно решили хоть как-то приглушить скандал. И стали переводить стрелки на россиян, которые в небе над Черным морем якобы действовали "небезопасно и непрофессионально".

Сильнее всех тут завопило военное ведомство Нидерландов, которое утверждает, что российские истребители создали очень опасную ситуацию, слишком близко и многократно подлетая к фрегату "Evertsen" военно-морских сил королевства. В заявлении пресс-секретариата Минобороны Нидерландов говорится о том, что «инцидент» имел место в прошлый четверг (24 июня). Спрашивается: а почему же вы молчали почти неделю?

Похоже, в НАТО дали команду хотя бы задним числом организовать информационную атаку на российских летчиков. Ну и заодно "отстирать" севшее в лужу реноме блока. Утверждения же нидерладнцев, что наши самолеты "слишком близко" приближались к их фрегату, - это детский и лицемерный скулеж. Ибо в мире не существует критериев, документов, договоров, которые регламентируют дистанцию между самолетом и кораблем. А что же касается "опасности", - то это в данном случае понятие весьма субъективное и лукавое.

И что же еще говорится в заявлении Минобороны Нидерландов? Почитаем?

"Самолёты пролетели низко и близко, выполняя имитацию атаки на фрегат Evertsen. Своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море".

Вот тут, что ни слово, - то брехня. Первое. На видео наши самолеты пролетают в нескольких сотнях метров от голландского фрегата. Зачем нагнетать лживые страсти?

Второе. Наши самолеты не мешали голдандцам в "свободе судохоства". До того момента, когда их фрегат изменил курс и последовал в направлении Керченского пролива. Только после этого в воздух были подняты российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов. И тогда он изменил курс и продолжил следование по прежнему маршруту. В Минобороны РФ особо подчеркнули, что "полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Но голландцы жалуются: "После нескольких часов такого запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Эвертсена". Вообще-то такое "запугивание" называется патрулированием, что в России, что в Нидерландах. А вот что касается сбоев электронного оборудования фрегата, то это, как говорится, ваши проблемы.

И.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен заявила, что действия России "являются безответственными" и снова упомянула соглашение о предотвращении инцидентов на море, "которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море". О провокационной вылазке эсминца Великобританции "Defender"" она почему-то забыла сказать.

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