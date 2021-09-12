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Происшествия12 сентября 2021 19:57

Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения пассажирского самолета под Иркутском

Проверку проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения пассажирского самолета под Иркутском

Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения пассажирского самолета под Иркутском

Фото: Shutterstock

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщили в ведомстве.

«Прокуратура проводит проверку», - приводит ТАСС заявление прокуратуры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области ранее сообщили, что при крушении самолета четыре человека выжили, один из них находится в критическом состоянии. Кроме того, 11 человек оказались зажаты в салоне. В МЧС РФ заявили, что по предварительным данным на борту 14 человек и два члена экипажа.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы рассказали, что по предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Кроме того, сообщалось, что лайнер не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и находился на минимально низкой высоте.