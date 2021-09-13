Законопроект об отмене техосмотра внесут в Госдуму 14 сентября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Государственную дум РФ во вторник, 14 сентября, будет внесен законопроект об отмене прохождения обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов.

Авторы инициативы предлагают "отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам", а также "определить обязанность" техосмотра для автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замены основного компонента транспортного средства. Об этом пишет РБК.

Необходимость принятия данного законопроекта назрела в стране уже давно. Все дело в том, что это поможет избежать риска возникновения коллапса на рынке автострахования. Из-за проблем с прохождением техосмотра российские водители все чаще стали отказываться от покупки полиса ОСАГО.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею отменить в России для автомобилистов процедуру обязательного техосмотра. Также ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что данный законопроект планируют принять до конца 2021 года.