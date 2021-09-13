Путин поручил ежегодно выделять регионам еще по 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров
Фото: Иван МАКЕЕВ
Президент России Владимир Путин подписал поручение о выделении регионам ежегодно не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров.
«Обеспечить выделение субъектам РФ из федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров», – приводится текст поручения на сайте Кремля.
Кроме того, правительство должно будет продлить до конца 2022 года мораторий на плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства. Запрет на проверки не будет распространяться на «объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Напомним, ранее президент России поручил упростить процедуры финансовой помощи жителям страны, которые пострадали в результате различные чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков и пожаров.
Как писал сайт kp.ru, Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и пожаров назвал беспрецедентным характер природных бедствий в регионах России.