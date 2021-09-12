Что известно о россиянине, задержанном в Чехии по требованию Украины

Гражданин России Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Фото: Кадр видео

Гражданин России Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Как сообщает пресс-секретарь полиции Чехии Ондржей Моравчик, сделано это было на основании ордера на арест, выданного Украиной. Как стало известно, Франчетти – участник событий «Крымской весны», связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией.

Когда в Киеве вовсю гремел Майдан, Франчетти, живший в Крыму, понял, что нужно защищать себя и соседей. В 2014-м он активно участвовал в движении «Самооборона Крыма», состоящем из добровольцев, которые готовы постоять за себя и близких. Движение, мягко говоря, не поддерживало «революцию гитности» и выступало за воссоединение Крыма с Россией.

Сейчас на Украине добровольцев вроде Франчетти рисуют как бандитов или российских наемников, улучшивших момент дорваться до власти. На самом же деле у «Самообороны Крыма» не было ни одной единицы огнестрельного оружия. Да и никому свою правду кулаками они доказывать не собирались. Задача движения была в другом.

- Мы должны были не пустить диверсантов в Севастополь, а такая угроза реально была, - рассказывал в одном из интервью о тех днях сам Франчетти. – За месяц мы обнаружили почти тонну взрывчатки и смогли задержать людей, готовивших теракты.

Возникает логичный вопрос: почему человек, который знает, что к нему могут быть претензии со стороны закона, отправился заграницу? На самом деле Александр Франчетти в Чехии чувствует себя как дома: он женат на гражданке этой страны, поэтому у него абсолютно законно полученный вид на жительство.

Вероятно, ордер на арест Франчетти был выдан недавно – и это был первый раз, когда он пересекал границу, будучи в базах данных чешских силовиков.

О случившемся уже известно российскому посольству в Праге. К месту задержания Франчетти отправился сотрудник консульского отдела нашего диппредставительства.

Судя по всему, неслучайно в руках силовиков оказался именно Франчетти, живущий в Чехии. Дело в том, что отношения Москвы и Праги в последние месяцы находятся на своей нижней точки, чуть не дошло до полного разрыва дипломатических отношений. В мае Чехия обвинила Россию во взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетица, случившихся в 2014 году. За семь лет, что шло расследование, чехи додумались обвинить в случившемся… Петрова и Боширова, уже практически легендарных персонажей.

Теперь Прага требует от Москвы солидную сумму (порядка 47 млн долларов) в качестве компенсации. Россия своей вины в случившемся не признает. В итоге страны до минимума сократили состав своих посольств. И теперь Прага делает новый «дружественный» жест, на этот раз втянув в разборки простых граждан России.