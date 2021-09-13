Пилоты упавшего L-450 ранее нарушали правила полетов Фото: Shutterstock

Следователи и представители Росавиации разбираются, что могло стать причиной трагедии в Иркутской области, где упал самолет. L-410 рухнул при заходе на второй круг, совершая посадку в аэропорту Казачинское.

Как стало известно ФАН, в 2021 году надзорные органы несколько раз проверяли перевозчика и технику полетов. Были найдены нарушения, касающиеся процедуры полета.

Претензии возникали именно к пилотам, они периодически поднимались выше установленного эшелона, то есть, летали выше заданной высоты. На такие нарушения идут для экономии топлива.

Начальник аэропорта Казачинское, именно здесь ждали посадку воздушного судна, предполагает, что причина крушения - сбой в системе навигации.

- Заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочным курсом 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса, — сказал 5-tv.ru начальник аэропорта Борис Калинин.

В момент крушения видимость была от четыре до шести километров, легкий туман. Погодные условия не могли стать причиной крушения. Система светосигнального оборудования хорошо просматривалась.

- Погиб второй пилот. Командир воздушного судна отправлен в больницу. Он передал коменданту , что был отказ навигационной системы, — рассказал Борис Калинин.

Летевший из Иркутска L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе. На борту находились 16 человек. четверо погибли, среди них один пилот.

15 сентября объявлено днем траура в регионе. Семьям погибших и пострадавшим будут выплачены денежные компенсации.