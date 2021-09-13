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В мире13 сентября 2021 12:55

Власти США назвали новые ракетные пуски КНДР угрозой мировому сообществу

В Пентагоне следят за ситуацией "в тесных консультациях с союзниками"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В США считают, что военные испытания КНДР несут угрозу мировому сообществу

В США считают, что военные испытания КНДР несут угрозу мировому сообществу

Фото: REUTERS

Новые ракетные пуски Пхеньяна несут в себе угрозу соседям КНДР и международному сообществу, заявили в Индо-Тихоокеанском командовании вооруженных сил США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя военного ведомства, американцы следят за развитием ситуации "в тесных консультациях с союзниками и партнерами".

В Пентагоне расценивают такие действия как сигнал, что Северная Корея "по-прежнему сосредоточена на развитии своей военной программы".

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 и 12 сентября 2021 года КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Испытания прошли успешно.

Напомним, международное агентство по атомной энергии выразило подозрения, что в июле Северная Корея возобновила работу реактора по производству плутония в своем крупнейшем ядерном центре Йонбён в провинции Пхёнан-Пукто.