Лавров: «Спутник V» позволил Сан-Марино стать одним из лидером в вакцинации от коронавируса

«Спутник V» позволил Сан-Марино стать одним из лидером в вакцинации от коронавируса, заявил Лавров Фото: Игорь БУЛАТОВ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции позволила Сан-Марино занять лидирующие позиции в вопросе вакцинации населения и решить проблемы безопасности в условиях пандемии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения», – сказал на встрече с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

По словам Лаврова, Москва и Сан-Марино имеют планы сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Он отметил, что страны регулярно консультируются по различным вопросам, в том числе по ситуации в Европе и деятельности ООН. Беккари в свою очередь указал, что поставки «Спутника V» помогли Сан-Марино выбраться из тяжелой ситуации, в которой страна оказалась во время пандемии COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в Сан-Марино вакцина «Спутник V» показала эффективность 94,8% против дельта-штамма коронавируса. Власти страны оценили эффективность препарата в 99%.