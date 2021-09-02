В Сан-Марино вакцина «Спутник V» показала эффективность 94,8% против дельта-штамма

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Глава Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе Восточного экономического форума назвал результаты последних исследований эффективности «Спутник V» в Сан-Марино.

- Эффективность против госпитализаций, в том числе от дельта-штамма коронавируса, составила 94,8%, - сообщил Дмитриев – «Спутник V» - номер один в Сан-Марино, хотя там используются Pfizer и другие вакцины.

Также Дмитриев назвал закономерностью тот факт, что циркуляция дельта-штамма привела к взрывному росту заболеваемости в США и Израиле, где большая часть населения привита западными вакцинами, а аналогичные процессы в России и Аргентине, где прививаются «Спутником», проходят намного мягче.

- Недавнее исследование показало, что эффективность вакцины Pfizer против дельта-штамма составляет 42%, - заявил глава РФПИ.

Кроме того, Кирилл Дмитриев впервые озвучил сумму, которая была затрачена создание и продвижение вакцины «Спутник V» - 22 млрд рублей. Изобретение НИЦ имени Гамалеи глав РФПИ назвал гениальным. 17 млрд рублей выделено на производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которая может использоваться в качестве «бустера» (дополнительного активатора) западных вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna