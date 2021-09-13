Регулятор Германии получил документы на сертификацию "Северного потока-2"

"Северный поток-2" уже построили, но на его сертификацию в Германии уйдет до четырех месяцев Фото: REUTERS

Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы о сертификации предприятия "Северный поток-2" как независимого газотранспортного оператора, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регулятора Фите Вульф.

"По закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - отметил Вульф.

Он уточнил, что речь идет не о запуске газопровода, а только о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы Евросоюза. Отсутствие требуемого сертификата на момент ввода в эксплуатацию влечет за собой штрафы.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.

10 сентября Миллер объявил о том, что строительство газопровода "Северного потока-2" полностью завершено.