NASA хочет продлить работу МКС еще на десять лет Фото: пресс-служба NASA

Эксплуатацию Международной космической станции можно продлить еще как минимум на десять лет, заявила руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кэти Людерс.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы продлить работу МКС еще как минимум на десять лет. Это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях», – сказала она во время выступления на международной Гагаринской конференции.

NASA планирует опубликовать планы использования МКС на ближайшее десятилетие, сообщила Людерс. Как отметила представитель NASA, Соединенные Штаты сотрудничают со многими странами, чтобы понять, насколько МКС отвечает запросам космической индустрии.

Как писал сайт kp.ru, ранее в NASA говорили, что смогут поддерживать работу Международной космической станции как минимум до 2028 года или даже дольше. До этого «Роскосмос» заявил о завершении эксплуатации МКС в 2028 году.