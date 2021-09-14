NI: Россия рассчитывает страхом дефицита газа заставить Европу открыть "Северный поток-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель журнала National Interest Николас Гроздев заявил, что США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за трубопровод "Северный поток - 2".

По его мнению, в случае, если "СП-2" так и не начнет свою работу, то в Европе может возникнуть энергетический кризис. Причем вероятной причиной его возникновения станет Вашингтон, что, скорее всего, сыграет на руку Москве.

Публицист в своем материале также отмечает, что на данный момент Россия экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.

- Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать "Северный поток - 2" и запустить его, - говорится в публикации обозревателя.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток -2" было полностью завершено 10 сентября.