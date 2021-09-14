Власти потребуют закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки в Бужаниново Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил о намерении потребовать владельца закрыть здание общежития, где проживают мигранты в подмосковной деревне Бужаниново. Причиной этому стало убийство местной пенсионерки. Об этом он заявил на странице в Инстаграм.

- Мы прислушались к требованиям жителей поселка: 14 сентября 2021 года состоится встреча с собственником общежития, будем требовать его закрытия, - написал Токарев в свое посте.

Также он пообещал следить за ситуацией и добавил, что подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.

Напомним, в ночь на 14 сентября жители поселка Бужаниново собрались у здания общежития мигрантов после сообщения об изнасиловании и убийстве пенсионерки. Всего на улицу вышли около 200 человек. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова уже взяла на контроль ситуацию в поселке.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в лесу неподалеку от СНТ было обнаружено тело 67-летней женщины. По "горячим следам" следователям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.