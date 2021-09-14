В стране полностью вакцинированы свыше 39,9 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "Эпиваккороной", сообщает ТАСС со ссылкой на данные научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Всего по данным на вторник, 14 сентября, в стране полностью вакцинированы свыше 39,9 млн человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав России зарегистрировал пятую отечественную вакцину против COVID-19. Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). Новая прививка называется "ЭпиВакКорона-Н".

В "Векторе" пояснили, что в "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" одинаковые действующие вещества, однако синтезируются они по-разному.

По словам эксперта, в обоих препаратах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель. Поэтому для пациентов не должно быть никакой разницы, какую из этих вакцин выбирать, уточнил представитель центра вирусологии