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Умные вещи14 сентября 2021 22:31

В Apple раскрыли стоимость новых iPhone в России

Смартфоны поступят в продажу с 24 сентября 2021
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Apple раскрыл стоимость новых iPhone в России

Apple раскрыл стоимость новых iPhone в России

Фото: REUTERS

В американской компании Apple назвали цены новых смартфонов iPhone в магазинах на территории России.

Согласно сайту магазина Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысяч рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысяч рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысяч рублей. Предзаказ смартфонов стартует с 22 сентября 2021 года. Гаджеты поступят в продажу с 24 сентября 2021 года.

Ранее Apple представила смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали. Аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность. По заверению компании, была улучшена работа с задачами, связанными с искусственным интеллектом.

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