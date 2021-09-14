В Apple раскрыли стоимость новых iPhone в России

Apple раскрыл стоимость новых iPhone в России Фото: REUTERS

В американской компании Apple назвали цены новых смартфонов iPhone в магазинах на территории России.

Согласно сайту магазина Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысяч рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысяч рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысяч рублей. Предзаказ смартфонов стартует с 22 сентября 2021 года. Гаджеты поступят в продажу с 24 сентября 2021 года.

Ранее Apple представила смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали. Аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность. По заверению компании, была улучшена работа с задачами, связанными с искусственным интеллектом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Презентация Apple - 2021: картинки вместо текстов, фото вместо писем. Уходим в мультимедиа

О том, куда ведут нас яблочники после очередной премьеры компании из Калифорнии размышляет Александр Милкус (подробности)